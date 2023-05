définitivement, le jeu rejoint pour moi le rang fermé du peak du jrpg moderne composé de jeux comme nier . Xeno 3 c'est des Concept et scénario mature intégrant plusieurs niveau de lecture, des personnages "vivant" , un univers riche et une grande générosité de contenu.Le jeu est pas sans défaut j'en démord pas, je suis d'ailleurs passé par beaucoup d’émotions en y jouant mais les solides qualités du titre vous feront largement oublier les quelques couacs que se traine le jeu.c'est un jeu que je vous recommande mais vous le savez déjàsi vous pouvez attendre la switch 2 pour faire ces jeux avec une belle résolution, ça peut être un bon moove.Bon par contre la vidéo spoil hein, vous vous en doutez !monsieur takahashi, nous attendons la suite des projets avec une certaines impatience

Who likes this ?

posted the 05/06/2023 at 06:57 AM by rbz