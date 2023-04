Le key art avec l’Île Prison de Xenoblade 1





Pour ceux qui n’ont pas encore tout vu, parce que Nintendo et Monolith ont pas mal diffusé d’information en moins d'une semaine, voici le récapitulatif des informations révélées pour la 4e et dernière partie de l’extension concernant la nouvelle histoire de Xenoblade Chronicles 3 - Un Avenir Retrouvé (Future Redeemed).La mise jour pour l'ajout de la dernier partie du contenu additionnel devrait être disponible cette nuit du 25 au 26 avril, vers 3h du matin.Un jeune homme, frère de Na’el et petit-fils du fondateur de la Cité, Ghondor. Il est plutôt tête brulée, à aller directement à la cause, mais il reste sympa. Il a pour quête de retrouver sa sœur Na’el qui est portée disparue. Sa classe de combat est « Ouroboros Knuckles ». Son art de talent permet notamment, en frappant le sol lourdement, de récupérer 50% de recharge de tous ses autres arts.C’est la sœur de Matthew. Elle est gentille et attentionnée notamment avec les enfants. Elle disparaît suite à un certain évènement.Shulk est homme bienveillant qui manie une certaine épée rouge. Suite à une bataille contre Moebius, il a perdu son bras droit désormais remplacé par une prothèse ce qui le force à combattre avec la main gauche. Son art de talent est similaire à celui de Dunban, dans lequel Shulk enchaine une série d'attaques avec la même choréraphie.Quant à Rex, c’est un homme plutôt franc et qui manie 2 épées. Rex a lui perdu son œil gauche durant une bataille contre Moebius. Les deux héros dirigent un groupe nommé les « Liberateurs » basé sur ce qui semble être les restes de Colonie 9 de Xenoblade 1. Leur classes de combat sont respectivement « Grand Soldier » et « Master Driver ». L'art de talent de Rex combine ses deux épées en 1 seule (rappelant l'épée de Pneuma) pour enchainer 2 puissants coups.Une jeune combattante d’Agnus. C’est une femme forte et peut même être dure avec les gens (reprenant ainsi les traits d’une certaine Mythra…). Elle combat au moyen d'une bâton qui peut se transformer en lyre et projeter du feu. De par son apparence, elle est liée à Rex et Pyra. Sa classe de combat est « Instrumentalist »Un jeune combattant de Keves. Il est de nature timide et n’aime en réalité pas se battre, préférant parler technologie. Au lieu d'utiliser sa Lame, il a créé sa propre arme de combat qu'il porte sur son dos. De par son apparence, il est lié à Shulk et Fiora. Sa classe de combat est « Machinist ».Une mystérieuse femme maniant une épée fine rouge dite « Monado », qui combattra aux cotés de Matthew. Elle est à l’opposé de ce dernier, calme et réfléchi avant d’agir.Comme Shulk dans Xenoblade 1 ou encore Mythra dans Xenoblade 2, elle a le don de lire l’avenir (mais en combat il faudra activer son talent), cependant cette vision diffère de celle de Shulk dans son fonctionnement, ici cela permet simplement d’annuler les attaques ennemis pendant un court laps de temps (13 secondes). Sa classe de combat est « Monado Fencer ».Un mystérieux personnage qui apparait devant Shulk et Rex ainsi que devant Z le leader Moebius. Shulk semble le connaitre. Mais est-ce réellement le même « Alvis » ?... (spoiler: non je ne pense pas haha)Les Moebius seront évidemment présents, mais seraient-ils du coté des héros face à une "nouvelle menace" ? En tout cas Z a ordonné N de trouver et détruire la Cité, ce qu'il arrive à réaliser. On devrait possiblement assister à la création de M, et et peut être voir un peu plus sa relation avec Nia. N et le groupe se retrouvent pour un combat à l'Île-Prison.• Autres personnages :Un des fondateurs de la Cité (si ce n'est le seul fondateur, la traduction n'est pas certaine), il est le grand-père de Matthew et Na'el, et est respecté de tous. Il est tué par N, provoquant par la même occasion la destruction de la Cité.L’identité du 7e membre des fondateurs de la nouvelle Cité se joue certainement entre A ou le nopon « rien de plus naturel », ce dernier étant membre des Liberateurs de Shulk et Rex. C'est notamment lui qui a créé la prothèse de Shulk.Membre des « Liberateurs », elle a pour Shulk comme mentor. Il est évident que Panacea est la fille de Reyn et Sharla, ayant jusqu’à avoir un grain de beauté à l’opposé d’où est placé celui de Sharla.Autre fille qui suit le groupe des « Liberateurs » de Shulk et Rex. Elle a Rex pour mentor et n'hésite pas à le remettre en place s'il se trompe. Vu les cheveux et les oreilles pointues, il est à parier que c’est la fille de Pandoria et Zyk (et ça serait logique par parallélisme avec la relation entre Zyk et Rex).Moebius règne sur Aionios et oppose deux « nations », Keves et Agnus, dans une guerre éternelle. Il existe un lieu qui échappe à cette guerre, la Cité, dont certains habitants sont formés à combattre ou tout du moins à repousser les Moebius. C’est le cas d’un certain Matthew le petit fils d’un des fondateurs.Pour pouvoir ressusciter Mio et rester ensemble pour l’éternité, N trouve la Cité afin de la détruire. Il est opposé à Ghondor, qui semble être le fils d’une de ses réincarnations ou tout du moins un descendant « d’un des Noah », et le plante d’un coup d’épée. Matthew tente de venir en aide à son grand-père, mais ce dernier en mourant provoque une explosion qui rase la ville.On retrouve ensuite Matthew qui croise sur le champ de bataille Glimmer et Nikol, combattants respectivement d’Agnus et de Keves qui s’affrontent, et il leur expliquera qui est « le véritable ennemi » à combattre. On ne sait pas si Matthew rencontre Shulk et Rex avant ou après Glimmer/Nikol, mais il est à noter que visiblement les deux héros font parti d'une autre organisation indépendant, les Libérateurs (supposément qui devient les Egarés dans le jeu de base).Notez la présence de bêtes brumeuses de Xenoblade DE: Future Connected, ces monstres d’apparences classiques mais empreint d’une aura ténébreuse, mais dans des états qui font plutôt penser à des « roi des brumes » en puissance donc beaucoup plus dangereux (s’apparentant à des sous-boss j’imagine). Il y aura dans Aionios des portails brumeux, un nouveau type d’ennemi qui invoquera des bêtes brumeuses si attaqués.Comme dans le jeu de base, l’histoire se déroule dans Aionios, ce monde figé dans l’éternel présent, mais plusieurs générations avant celle des protagonistes du jeu de base. On ne sait pas encore très bien mais l’action semble se concentrer du côté de la région de Cadensia, donc pas de « tour d’Aionios » (vu le dataming du nombre de feux de camps, une surprise est peu probable). L’Île Prison semble être assez proche de l’épée de Mékonis.Future Redeemed reprend le gameplay du jeu de base où le joueur contrôle une équipe de 6 personnages sur le terrain. On ignore encore si un 7e personnage sera disponible à la fin (Na’el, Panacea, Rinka...), mais c'est peu probable.Les arts de fusion sont ici appelé « Pouvoirs d’Ouroboros », les attaques des héros pourront être accompagné de stands, des "Ouroboros" en forme spectrale.Il y a toujours les Enchainement, mais au lieu des fusions Ouroboros comme dans le jeu de base on pourra ici réaliser des « Combo d’Union » où 2 personnages exécutent une attaque dévastatrice, on peut aussi à la manière du Soul Voice de Xenoblade X choisir et personnaliser le couple de personnages que l’on veut pour des effets défini pour chaque duo (repoussement, hébétude, etc). Les Combo d'Union sont présents en combat après avoir rempli sa jauge dédié et durant les Enchainements. En parlant d'enchainement, pour pallier le manque de support (notamment l'absence d'un 7e héros) vous pouvez donner à chaque personnage un accessoires d'enchainement qui personnalisera sa chaine héroïque avec différents conditions.Les feux de camps du jeu de base, largement inspirés de l'extension Torna de Xenoblade 2, sont aussi présent avec basiquement la même fonction (entrainement, sauvegarde, crafting).Il existe également ce qu'on appelle des bastions de monstres (à voir comment ça s'appellera en FR), des zones remplies de créatures qui donnent des récompenses bonus, mais les monstres pourraient attaquer en nombre conséquent. Ci-dessous un exemple :Le niveau des personnages commence très bas, le minimum montré par Nintendo/Monolith était le niveau 2, avec là aussi également basé sur ce qui a été montré une monté aperçu jusqu'à niveau 65, mais évidemment on n'est pas à l'abri d'un leveling différent, plus rapide par exemple, vu qu'il ya moins de lieux à explorer.Le jeu dispose de son propre Collectopedia pour les objets trouvés sur le monde mais également et pour la première fois pour la série d’un bestiaire (Enemypedia) afin de retracer et localiser les monstres. Le jeu a aussi le retour du système de communauté de l’extension Torna de Xenoblade 2 où chaque PNJ est associé à une quête ou objectif qu’une fois accompli le rentre dans le cercle d’affinité (en espérant que contrairement à Torna cela ne bloque pas la progression de l’histoire et qu’il y ait une vraie utilité pour le end game).Il y a aussi un système ressemblant à un arbre de compétence appelé « Affinity Goals » qui permet d’améliorer les personnages (modifier les stats, raccourcir les temps de recharges d’arts, etc) en récupérant des points sur la découverte de nouveaux lieux, les interactions avec les PNJ ou encore battre des monstres.