Jeux Vidéos

Burning Shores pour moi est une petite déception car voilà déjà finis. Le contenu de cette extension me parait bien maigre comparé à l'attente qu'on a du avoir pour l'avoir.



Le jeu original est sorti le 18 février 2022 l'extension elle est sortie le 19 Avril 2023 donc un écart d'un et deux mois (presque).



Et on a seulement une zone étendu terriblement petite sans grand cou, zone qui n'est même pas relié par la terre à la plus grande zone de jeu. L'aspect immersif en pâti quand on passe d'une zone à l'autre à cause du micro écran de chargement.



La quête principal de cette extension se fini bien vite.



Et les fameux nuages qu'on nous ventait les mérites ne sont que valable dans la zone d'extension pas de rajout de nuage pour la zone principal de jeu.



Zone principal qui aurait pu avoir des quête secondaires en plus.



Bref extension pas folle j'ai trouvé l'extension Frozen Wild plus aboutis en comparaison avec Horizon Zero Dawn. D'ailleurs cette extension FW peut être fait à n'importe quel moment du jeu principal si on à le jeu complet + l'extension, hors avec l'extension d'Horizon Forbidden West on est obligé de la faire à la fin du jeu.



Burning Shores est pas top.



Suis-je le seul à ressentir cette petite déception ?