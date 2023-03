Ce jeu culte est sorti sur tellement de consoles... (GC, PS2, Wii, PS3, X360, PS4, ONE, Switch etc) qu'il est dur de passer à côté. ^^Personnellement c'était à sa sortie en Mars 2005 sur Gamecube (la version d'origine avec les 2 disques) et je me souviendrais toujours de la claque que j'ai eu en y jouant, l'un voir le plus beau jeu vidéo à l'époque de sa sortie, mon.1er Resident Evil et une véritable masterpiece sur la console de Nintendo. La boîte que j'ai d'ailleurs toujours :Je m'apprête à lancer le remake 18 ans après, avec à la fois de la joie et de l'appréhension car je doute ressentir les mêmes sensations que pour l'original qui sera très dur a déloger pour moi mais j'ai quand même hâte de me replonger dedans !