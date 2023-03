Oni: Road to be the Mightiest Oni est une aventure époustouflante. Bien que les performances de la version Switch souffrent de quelques ralentissement, le systeme de combat unique, la grande variété de défis et le récit vraiment émotif garantissent que l'histoire touchante de Kuuta et Kazemaru restera avec vous pendant longtemps.ONI : Road to be the Mightiest Oni est le genre de jeu que vous croiserez inévitablement. Vous savez, un qui, au fil du temps, devient un classique culte dont on se souvient dans les cercles indépendants. L'expérience en vaut la peine rien que pour l'atmosphère, et même si la boucle de gameplay n'a rien de remarquable, le voyage lui-même est mémorable. Si vous recherchez quelque chose d'avant-gardiste et imprégné de sens, cela vaut la peine de passer par les épreuves et les tribulations pour devenir le plus puissant Oni.De leur coté ils deconseillent la version Switch a cause des performances et des bugs.On rappelle que le jeu sortira en boite sur PS5, PS4 et Switch mais qu'il a été reporté en Juin.