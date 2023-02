Le fondateur et PDG de Tango Gameworks, Shinji Mikami, s'apprête à quitter le studio après plus de 12 ans de collaboration avec la société.Dans un mail envoyé à l'ensemble de l'entreprise aux employés de ZeniMax, et dont l'authenticité a été vérifiée par TrueAchievements, le vice-président senior de Bethesda, Todd Vaughn, a annoncé que le légendaire concepteur de jeux Shinji Mikami quittait le studio Tango Gameworks de Xbox Game Studios."Je vous écris aujourd'hui pour vous informer que le chef du studio, Shinji Mikami, a décidé de quitter Tango Gameworks dans les prochains mois", a déclaré Vaughn. "Mikami-san a été un leader créatif et un mentor encourageant pour les jeunes développeurs de Tango pendant 12 ans grâce à son travail sur la franchise Evil Within, Ghostwire : Tokyo, et bien sûr, Hi-Fi Rush".Tango Gameworks continuera à travailler sur Ghostwire : Tokyo et Hi-Fi Rush, tandis que les responsables de Bethesda travailleront avec les dirigeants de Tango sur la suite des événements pour le studio.Mikami, dont la carrière s'étend sur 33 ans, possède l'un des CV les plus impressionnants du secteur. Il a créé le premier Resident Evil et travaillé sur de nombreux jeux de la franchise jusqu'à Resident Evil 4. Au fil des ans, il a également travaillé sur d'autres jeux notables tels que Dino Crisis, Viewtiful Joe et Vanquish.Mikami a fondé Tango Gameworks au début de l'année 2010, qui a été rachetée la même année par ZeniMax. Il a ensuite lancé le jeu de survival horror The Evil Within en 2014 et sa suite The Evil Within 2 trois ans plus tard, en 2017. Plus récemment, Mikami a travaillé en tant que producteur exécutif sur Ghostwire : Tokyo et le hit Hi-Fi Rush de Game Pass.Dans le courriel, Vaughn a qualifié Hi-Fi Rush de "l'un des lancements les plus réussis pour Bethesda et Xbox ces dernières années", ajoutant que le jeu d'action basé sur le rythme a "généré une dynamique positive significative pour l'entreprise et Tango."