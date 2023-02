Et non toujours pas de Guillermo Del Toro et sans doute pas de Ron Perlman.Apres le flop du film de 2019 avec David Harbour, Hellboy sera re-rebooté avec un nouveau projet appelé "Hellboy : The Crooked Man" inspiré du comic du meme nom et dont le tournage devrait débuter le mois prochain en Bulgarie.On ne sait rien du casting a part que le film sera dirigé par Brian Taylor et que l'auteur des comics, Mike Mignola, sera au scenario accompagné de Christopher Golden avec qui il a signé le roman Hellboy : L’Homme Tordu.Synopsis: