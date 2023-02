Après 10 hors-série sur les différentes machines et consoles du JV, le 11e Hors-série du Magazine est quant à lui consacrée pour la première fois a une licence, a Resident Evil de Capcom plus précisément.Le magazine ne nous apprend pas grand-chose pour tous ceux et celle qui sont au courant des différents désordres qui se sont déroulés dans l'ombre des épisodes canoniques mais le magazine a au moins le mérite de faire un bon résumé de tout ce qui s'est passé.La rédaction du magazine nous partage également son TOP 25 de la série, malgré quelques blasphèmes le top n'est pas trop mal, il est même assez solide dans l'ensemble je trouve.Bref, voici le TOP 25 Resident Evil par JV Le magazine :