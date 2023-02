L'expérience de course d'une nouvelle ère, que seul le PS VR2 "Gran Turismo® 7" permet de vivre, était incroyable.

Je vais juste le redire. C'est le jeu complet. Débridé, jouable en réalité virtuelle.



Aucune limitation. 20 rivaux IA dans les voitures en piste, toutes les courses de la carrière World Circuits, les tests de licence, les missions, les lobbies en ligne et le mode Sport classé en ligne. Chaque voiture, chaque circuit et chaque moment de la journée, sous le soleil ou la pluie, la même interface utilisateur sur l'écran d'accueil. Cela fonctionne, sans aucun problème.

Admirez vos voitures préférées dans le Showroom VR.



Les joueurs peuvent désormais admirer plus de 450 voitures dans le Showroom VR, accessible depuis le garage. C’est l’aboutissement du travail titanesque de Polyphony pour donner vie à chaque voiture. Maintenant, vous pourrez admirer les plastiques, les panneaux de bois, le cuir, le vinyle et tous les détails à votre guise. Approcher de près les différents systèmes audio, les tableaux de bord et les molettes est (étrangement) l’une des choses que j’attends de faire avec le plus d’impatience chez moi, sur PS VR2. Pouvoir regarder les sièges arrière de chaque voiture est une nouveauté qui ne saurait être sous-estimée.