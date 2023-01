Premier trailer de la suite de The Seven Deadly Sins.Apres 2 dernieres saisons en demi-teinte niveau animation et un film en cellshading bas de gamme, il semblerait que cette fois de l'argent ait été injecté dans cette nouvelle serie realisé par le studio TMS."Percival vit seul avec son grand-père Bargis, au sommet d'une haute montagne nommée le “Doigt divin”. Il y mène une vie heureuse, préservé du monde extérieur. Mais le jour de ses 16 ans, son destin bascule : un mystérieux guerrier à l'armure rouge s'en prend violemment à lui et à son grand-père. En effet, ce Chevalier sacré de Camelot est chargé d'éliminer quiconque s'apparenterait aux “Four Knights of the Apocalypse”, un groupe de cavaliers qui, d'après la prophétie, apparaîtra pour renverser le roi Arthur… Laissé pour mort, Percival survit à ses blessures et décide de partir en quête de vengeance, et d'aventures !"