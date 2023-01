Selon les sources d'Insider Gaming, Microsoft organisera un événement Bethesda pour les médias au début du mois de mars, mais on ne sait pas encore si cet événement sera également public.Malgré son nom, cependant, il ne devrait actuellement comporter que Redfall et The Elder Scrolls Online, qui seront tous deux présentés le 25 janvier Developer_DirectDes sources ont également été en mesure de confirmer à Insider Gaming que la date de sortie du 2 mai pour Redfall, d'abord révélée par Jez Corden de WindowsCentral, est "verrouillée".