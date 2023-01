Alors que la seconde saison s'est terminée cet été (et qu'un jeu video est sorti sur PS4, Switch et PC en Septembre), nous apprenons que la suite est deja en production, chose assez étonnante puisque l'anime à rattrapé le manga.La serie Made in Abyss est composée de deux saisons, d'un film "Dawn of the Deep Soul" faisant le lien entre elles et de deux films récaps de la premiere saison.Annonce video full spoil des premieres saisons et du film