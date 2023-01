L'anime est géré par A1 Picture et je dois dire que l'épisode 1 est plutôt bien réussi dans son ensemble , les musiques sont toujours aussi sublime et j'avais l'impression d'avoir ma manette en main durant tt l'épisode , bref pour l'instant cela reste un copie collé de l'intro du jeu mais ça reste un début très satisfaisant.Agréablement surpris par l'animation des robots sans de cgi qui pique un peu. On y retrouve aussi les même bruitage qui reste très efficace. J'ai juste un peu peur des chara design de certains perso.