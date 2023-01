C'est moi ou c'est une année complètement folle pour la firme?Si 2019 était une année incroyable pour la boîte avec les sorties dans la même année de Devil May Cry V ( 6 millions), Resident Evil 2 Remake (10 millions) et Monster Hunter Iceborne (10 millions), j'ai l'impression que 2023 va faire encore plus fort.On peut comprendre un peu après une année 2022 misérable pour la firme (des compilations et une Gold Edition de Resident Evil Village honteuse).L'enchainement commence dès ce janvier avec (enfin) la sortie de Monster Hunter Rise sur les consoles current et Next Gen de Sony et Microsoft :