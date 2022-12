"Deux fois le même putaclic sale puteC'est vraiC'est pour les vues, je peux aussi mettre un lien pour mon paypal.Bon sérieusement.C'est pas terrible ce jeu en faitJ'étais trop tenté, genre de parfait jeu Switch pour les chiottes, mais l'ergonomie est moyenne, les temps de chargement sont trop long pour ce qu'il y a à afficher, et ça fait le minimum syndical en terme d'enrobage.Un menu, 40 missions, basta.J'en ai fait une vingtaine en 30 minutesEt même si ça commence à se corser, y a aucun éclat, le trailer semble spoiler chaque truc, dont aucun ne surprendra n'importe quel fan des premiers Resident Evil.Tant pis.Vampire Survivors reste le GOTY 2022.(ça coûte 4,99€)

posted the 12/19/2022 at 11:18 PM by shanks