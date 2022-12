Jeux Vidéos

Petit billet court, alors voilà je suis ambulancier de profession et j'aimerais savoir si on a des initiatives de grandes sociétés pour faciliter l'accès à notre média favoris pour des personnes en situation d'Handicap ?J'avais vu qu'il y avait Microsoft qui avait fait je crois une manette mais concrètement est-ce qu'il y a des produits faciles d'accès pour un publique ayant des conditions spécifique ? Par exemple une personne hémiplégique ?Google et son fatras d'info ne m'aide pas pour savoir le vrai du faux.J'aimerais pouvoir aiguiller ma jeune et moins jeune patientèle sur des sources utiles.