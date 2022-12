Greg Miller a réagi à la news comme quoi le prochain jeu de Naughty Dog serait TLOU Part III venant d'un insider dans le Kinda Funny Games Daily, en disant que d'après ce qu'il a entendu le prochain jeu du studio serait bien un jeu de Fantasy mais que ça ne sera pas purement de la Fantasy comme ce qui avait-été déjà évoqué.Pour TLOU Part III, il a du mal a concevoir comment le jeu pourrait déjà être en production quand Neil Druckmann a était autant impliqué dans l'adaptation en série tv et on peut rajouter que même Halley Gross, la Narrative Lead de Naughty Dog a aussi travaillé sur la série.Selon lui Naughty Dog fera quelque chose de nouveau avant de retourner à TLOU.

12/15/2022 kaiserstark