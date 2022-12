Bonsoir les gamekoïtes,Je poste ça ici aussi on ne sait jamais si l'un d'entre vous serait intéressé, je vends ma PS5 Edition Standard d'occasion très bon état complète (boite et notice) à 500€.La console a un an environ, je n'ai plus la facture mais elle est toujours sous garantie constructeur jusqu'à l'année prochaine. Elle fonctionne parfaitement.Par contre je privilégie une remise en main propre sachant que je réside en ile de france (7, je suis moins chaud pour l'envoyer par la poste.MP si intéréssé.Bonne soirée les gamekoïtes !