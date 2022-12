Les Precos sont ouvertes pour les premieres sorties Blu-Ray/Blu-Ray 4K de Naban Edition.On rappelle que ces Blu-Ray seront limités a 1000 exemplaires en France et uniquement dispo sur la boutique de Naban-Editions. Sorties prévus en Mars.

Who likes this ?

posted the 12/12/2022 at 08:01 PM by guiguif