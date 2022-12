Déjà teasé enfin même si on est pas encore sûr que ce soit ça, bien que Norman Reedus a plus ou moins vendu la mèche.



Celui qu'on nommera pour le moment "Project Ocean" se tease une fois de plus juste avant les GA avec l'apparition de Léa Seydoux, déjà présente dans le jeu de Kojima.



A prendre avec des pincettes comme toujours mais là il reste quand même peu de place au doute.



Après ça peut tout aussi bien être le jeu d'horreur Overdose mais vu les "indices" je ne pense vraiment pas.