Deus Ex Go, Hitman Sniper: The Shadows et d'autres jeux de Onoma (Square Enix Montréal) vont disparaître

Le mercredi 23 Novembre 2022 à 10h16 par Auxance M.

Une partie du catalogue de Square Enix Montréal deviendra bientôt un lointain souvenir. Plusieurs de ses jeux vont devenir injouables en 2023.



C'est une triste tournure qu'est en train de prendre le rachat de Square Enix Montréal par Embracer Group. Acquis dans la transaction comprenant Crystal Dynamics et Eidos Montréal, le studio spécialisé dans les jeux mobiles avait été rebaptisé Onoma pour se lancer sur de nouveaux projets. Mais quelques semaines plus tard, il a été annoncé que l'entreprise allait tout bonnement être fermée et que les développeurs allaient être encouragés à rejoindre les équipes d'Eidos.



Aujourd'hui, via un texte blanc sur fond noir laconique, Onoma vient d'annoncer une autre nouvelle décevante. Plusieurs de ses jeux vont en effet être retirés de l'App Store et du Google Play Store le 1er décembre : sont concernés Arena Battle Champions, Deus Ex Go, Hitman Sniper: The Shadows et Space Invader: Hidden Heroes. Pire, les applications deviendront injouables à compter du 4 janvier 2023, y compris quand certaines proposent des expériences en solo. Les achats in-game sont désactivés dès maintenant et la monnaie virtuelle que vous pourriez avoir sur l'un ou l'autre des jeux ne sera pas remboursée.



Onoma remercie les communautés de ces différents titres, mais ne s'excuse étrangement pas pour cette décision hâtive et abrupte. Pour le moment, Hitman Go, Lara Croft Go et Hitman Sniper, les plus gros et anciens hits de l'équipe, ne semblent pas concernés par cette décision, mais il faut s'attendre à ce qu'Embracer finisse par les rendre inaccessibles dans les mois à venir... Voilà qui donne encore une fois un gros coup à la conservation (légale) des jeux vidéo, les 4 jeux qui seront injouables l'année prochaine sur iOS et Android n'étant pas accessibles sur d'autres plateformes.

J'ai vu passer la news sur Eurogamer, je m'apprêtais à faire une petit trad, mais j'ai vu que Gamergen avait fait une news en fr. Alors normalement je ne poste pas de copié/collé d'article, mais vu qu'a la base je voulais parler de ce truc un peu lié à d'autres actus, par exp ceux qui ont acheté les 2 jeux Forza à 0.70 cts il y a une semaine ce sont vu rembourser l'achat et les jeux désinstallés. Oui oui c'était une erreur, mais bon on a rien fait d'illégal, imagine que des mecs d'Intermarché débarquent chez toi, une semaine après avoir fait tes courses, fouillent dans ton placards, et te reprends les produits…Et oui on le sait bien, sur les achats en demat avec des DRM (je suis pas contre le démat dans le fond, surtout les abonnements comme le Game Pass, là on sait qu'on "loue" un service), il y a un risque, et tous ne sont pas honnêtes comme Google, on a beau critiquer Stadia, mais au moins ils remboursent tous le monde…