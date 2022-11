S'exprimant lors d'une interview avec 4Gamer, Choi Ji-Won le directeur de Lies of P, a révélé que le développement du jeu était sur le point d'être terminé."Nous avions annoncé en août que le jeu était terminé à 70 %, mais il est maintenant dans un état beaucoup plus avancé. La majeure partie du développement est terminée et le reste est en phase d'assemblage, nous corrigeons les bugs, affinons et mettons la touche finale."Lies of P devrait sortir en 2023 sur PS5, PC et Xbox Series X/S.