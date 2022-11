Enfin presque puisque la firme a fermé depuis des années, mais Edia qui a acquis les droits des jeux Telenet Japan et qui a deja sorti sur Switch deux compiles de la serie Valis, vient de lancer un nouveau site https://www.telenet-revive.com/m avec en fond une image reference a Gaiares.On peut alors imaginer des remakes, mais tout simplement une nouvelle compile incluant Gaiares et tout un tas d'autres jeux comme Psycho Dreams, XZR, Exile, Pop 'n Magic ect.. Reponse le 22 Novembre.

posted the 11/18/2022 at 10:17 AM by guiguif