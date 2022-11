Franchement ça fait presque 1 semaine que ce clash dure alors qu'on aime ou pas La gauche ou meme louis (fort)boyard , il avait pas à l'insulter comme ça.Par contre c'est abusé toutes les serpillères qui ce sont agenouillés devant Hanouna pour le defendre alors qu'en realité ils defendaient leurs places et salaires ce qui peut se comprendre.Mais perso le hanouna on sent qu'il commence a avoir chaud aux fesses.