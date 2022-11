La note du test de God of war Ragnarok aurait leaké en faisant une recherche sur google, et ce serait une note parfaite 5 étoiles sur 5 qui s'affiche, ce qui équivaudrait à un 20/20, la critique venant de Tiraxa du site de Jeuxvideo.com .Si cela se confirme, il s'agirait du 4ème jeu de l'histoire du site à avoir obtenu la note parfaite, après Zelda Windwaker, Breath of the Wild et God of War 2018.Verdict le 3 novembre à 17h.