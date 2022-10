Jeux Vidéo Magazine ont eu l'opportunité de s'entretenir avec Bruno Velazquez

(Animation Director sur God Of War Ragnarök) :







1-Qu’est-ce qui change dans God Of War Ragnarök ?



Nous voulions conclure la saga nordique, voir où la relation Kratos/Atreus nous mène, ajouter des nouveaux personnages , nous avons donc doublé le nombre de personnages, mais aussi diversifié la variété des ennemis, boss et finisher.

Je suis très heureux que nous ayons pu le faire.



2-C’était quoi vos objectifs avec Ragnarök ?



Un des premiers reproche était la diversité des ennemies sur le premier jeu, maintenant nous avons beaucoup plus d’ennemis et de mini boss ainsi qu’un grand nombre de nouvelles capacités pour Kratos, certaines choses dont je ne peux pas parler mais définitivement il y’a énormément de nouvelles options de combat, de nouveaux personnages à rencontrer.



Tout est plus grand et meilleur, Kratos a vraiment beaucoup plus d’attaque désormais, nous avons fait un jeu avec plus d’envergure ce dont nous sommes très fiers.



3-Qu’apporte la version PS5 ?



Nous avons commencé à développer le jeu pour la PS4 c’était l’objectif de base, faire le meilleur jeu PS4 que nous avons jamais fait était notre but, nous voulions reprendre tout ce que nous avions fait en 2018 et l’améliorer.

Une des choses que nous voulions absolument c’est que vous puissiez visiter l’intégralité des 9 royaumes, parce que dans le précédent jeu vous aviez été teasés, donc la version PS5 n’est vraiment qu’une version améliorée du jeu que nous avions prévu de réaliser.

Vous aurez la même expérience peu importe le support.



4-Est-ce que le jeu utilise pleinement la DualSense ?



Quand Kratos vise avec sa hache lorsque vous appuyez sur le bouton pour tirer, vous ressentez vraiment la tension.

Ce sont ces petits détails qui améliorent les combats et les rendent plus viscéraux, plus intenses.

C’est aussi présent dans les cinématiques, peu importe ou que vous soyez dans le jeu vous ressentirez les retours haptiques...



5-Le bestiaire est il plus varié ?



Nous voulions nous assurer qu’il y ai plus d’ennemis à combattre, parce que dans le premier jeu nous avions beaucoup d’ennemis humanoïdes, maintenant nous avons beaucoup plus de monstres et créatures étant donné que nous avions plus de temps après avoir créé le jeu de 2018.

Maintenant nous avons des dragons et des monstres beaucoup plus effrayants que ceux du premier jeu.

Pour la première fois dans God Of War nous avons des finisher exclusifs pour certaines armes. De sorte à vous faire expérimenter plus facilement les autres armes.

Vous allez rencontrer énormément de surprises et qui sait! si vous sortez des sentiers battus vous pourriez peut-être avoir droit à des combats optionnels.

Si vous jouer uniquement à l’histoire principal vous aurez quand même énormément d'affrontements, mais je vous recommande tout de même de vivement explorer le reste, vous pourriez rencontrer des ennemis inédits...



6-De quoi vous êtes vous inspirés pour les nouveaux monstres ?



On s’est inspiré de beaucoup de choses dont on s’est renseigné et dans la vie réelle, par exemple il y’a un gros lézard dans un de nos trailers qui ressemble à un alligator qui saute sur Kratos.

C’est le "Dreki" une de nos nouvelles créatures, donc par exemple on s’est inspiré de comment marche un véritable alligator, et on a ajouté quelques extras comme son saut que ne ferait jamais un véritable alligator, une grande partie du bestiaire est inspiré de films, de série ou de la vie réelle.

Nous avons quelques créatures qui sont vraiment grosses que Kratos devra affronter, donc nous nous sommes assurés que l’on ressente bien la lourdeur de ces ennemis vraiment menaçants et intéressants à combattre.



7-Qu’est-ce qui a changé chez Atreus dans God Of War Ragnarök ?



Trois années se sont écoulées depuis le premier jeu, donc durant ces trois ans Kratos a entraîné Atreus, lui a montré comment se battre comme lui.

Mais d’un côté, Atreus à développer son propre style parce qu’il est plus archer que guerrier.

Mais vous allez voir dans ce jeu qu’Atreus a aussi appris à frapper avec son arc au corp à corp et faire des combos.

Et maintenant qu’il est un peu plus âgé, il a plus confiance en lui, il est plus rapide, plus agile, ce qui en fait de lui l'opposé de Kratos, qui est plus grand et lourd.

Donc maintenant vous pourrez tirer beaucoup plus parti d’Atreus qu’auparavant.



8-Au début du jeu Kratos a changé, c’était voulu ?



A la fin du dernier jeu Kratos a accepté son rôle de père, vous savez il a eu du mal à se rapprocher de son fils, maintenant il est vraiment attaché à lui, ils s’entraînent ensembles depuis trois ans, survivre au fimbulvetr ça les a rapproché.

Maintenant Kratos a du mal à lâcher prise que son fils a grandit, Atreus est plus curieux, il veut découvrir quel est son rôle en tant qu’Atreus ou Loki.

Il veut découvrir plus de choses et Kratos se rend compte qu’il a besoin de lâcher son fils parce qu’il est plus âgé et il veut en savoir plus.

Donc il passe un mauvais moment parce que son fils grandit et comme pour chaque parents c’est un moment difficile pour lui.