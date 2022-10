Introduction : Après un opus 3D en demi teinte aka Zelda Skyward Sword, Nintendo rempile avec le dernier opus en date en attendant la relève Tears of The Kingdom prévu pour 2023. Après l'avoir terminé tout juste hier, et après y avoir passé environ 200 heures, je vous livre mon avis sans plus attendre. Je préfère vous prévenir, il yaura un peu de spoil alors pour ceux qui l'ont pas encore fait, je vous conseil de ne pas lire ce qui suit





Zelda Breath of The Wild donc nous plonge ENFIN j'ai envie de dire dans un open world gigantesque dans le monde d'Hyrule à explorer à notre guise. Après avoir passé le petit tutoriel du Prélude, on est lâcher en terre sauvage dans cet open world gargantuesque. Et gargantuesque c'est le mot, tout est très grand, la surface de jeu pour commencer, mais aussi les imposantes montagnes au loin, ce qui fait qu'on se sent comme une ridicule fourmi dans ce monde.



Non seulement le monde est gigantesque mais en plus il est varié, plaines, forêt, montagne, volcan, lac, rivière, volcan, toundra, désert etc... Arpenter ce monde est un bonheur de tout les instants, se perdre dans cet univers est un véritable régal.



Même si il ya la quête principale à suivre, vous pouvez allez ou vous voulez dès le début du jeu une fois le tutoriel passé. Vous pouvez même aller vous frittez avec le boss final dès le début en caleçon et avec une branche d'arbre, (pas sûr que vous ressortiez vainqueur cependant)



Et c'est une des véritable force de ce Zelda, laissez le choix au joueur d'aller ou bon lui semble et ce à n'importe quel moment du jeu. Dans ma partie par exemple, j'ai découvert le village d'Elimith totalement par hasard alors que je me baladais du côté ouest de la map, sans suivre la quête principale. Je l'ai vu au loin via la distance d'affichage monumentale du jeu.



Tout est fait pour qu'on se sente connecté avec le monde D'Hyrule. Apercevoir un campement ennemi, un village, une grotte, un Sanctuaire etc... La découverte dans ce jeu est quasi constante et on a toujours cette envie d'explorer partout. Tiens, et si j'allais voir en haut de cette montagne ? Ya quoi par là ? Me semble pas être aller dans cette forêt, allons explorer, et ça pendant des dizaines d'heures voir centaines d'heures car vous l'aurez compris, le jeu a une durée de vie absolument phénoménale.



Ce plaisir de la découverte se fait aussi par l'incroyable cohérence de ce monde, le cycle jour nuit, la météo dynamique etc et qui joue un vrai rôle non seulement visuel mais aussi sur le gameplay ! Link à la capacité d'escalader ou bon lui semble dans cet épisode, bien que limité au début à cause de la jauge d'endurance. Dès qu'il pleut par exemple, les surfaces seront glissante et il sera bien plus difficile pour Link d'escalader.



Les orages jouent également un rôle dans le gameplay, par exemple évitez de porter du métal sur vous ou vous serez foudroyez, et évitez l'eau également lors des orages pour éviter une grosse décharge. Et des exemples comme ça yen a plein, le monde d'Hyrule est hostile, évitez d'aller vers les montagnes enneigées si vous avez pas d'habit chaud ou de plats (j'y reviendrai) vous permettant de résister au froid. De même pour les environnement aride, sans préparation, vous mourez à cause de la chaleur.



Mais la cohérence est telle que si vous vous baladez avec une torche enflammée en montagne, vous pouvez résister un peu même si ce sera limité, de même que si vous avez une épée de feu par exemple, même chose pour une épée de glace dans le désert.



Les éléments jouent véritablement un rôle dans ce Zelda. Tirez une flèche électrique dans l'eau pour faire une AOE puissante.

Utilisez une arme de glace sur un ennemi de feu le tuera instantanément, et vice versa.



Si certains environnements d'Hyrule peuvent paraître dangereux, les bestioles qui y rôdent ne sont pas en reste... Gare à vous voyageurs, vous risquez de tombez sur des camps bokoblins ou Lézalfos très souvent et si vous êtes pas bien préparez, c'est la mort assurée ! Quand ce sont pas les terribles Lynels dispersés au 4 coins d'Hyrule, ma première rencontre avec l'un d'eux fut mémorable d'ailleurs.



Malheureusement, gros bémol au niveau du bestiaire, qui se révèle assez décevant. On croise bien trop souvent les mêmes ennemis, partout, tout le temps... Le jeu a en plus eu la mauvaise idée de faire du "spamming color" de mob allant de la couleur la plus faible, rouge pour les bokoblin, au plus redoutable, noir et argenté. Et ce pour quasi tout les ennemis, ce qui fait que les monstres ne changent quasiment pas du début à la fin et c'est fort dommage... Même chose pour les boss qui sont très très limités en nombre.



Le bestiaire comme boss est l'un des plus gros point faible du jeu. Ou sont passé les skultulas ? Les mojo baba ? Les effrois ? Etc... Trop souvent, on se fritte avec le même type d'ennemi, alors qu'il yavais matière à faire largement mieux. Même si quelques boss du monde ouvert nous attendent, c'est encore une fois bien trop souvent les mêmes, Hinox et Lithorock en tête...



Néanmoins, le jeu a eu la bonne idée d'intégrer une véritable faune dans son monde ouvert. Sangliers, renards, loups, oiseau, canard etc... Qui en plus restent cohérente avec leur région. En forêt vous aurez des cerfs ou sangliers, tandis qu'en montagne des rhinocéros laineux ou autres élans. Ils servent avant tout à la chasse pour manger ou se préparer des remèdes, de même que de nombreux insectes à choper ici et là.



Mais monde ouvert oblige, vous pouvez heureusement avoir un ou des chevaux que vous pouvez apprivoisez et en faire votre véritable animal de compagnie. Pour cela, et vu la taille du monde, vous pouvez aller à ce qu'ils appellent dans le jeu des relais qui servent d'auberge ou vous pouvez vous reposer, laisser ou emmener un cheval avec vous voit effectuer quelques quêtes ou même cuisinez.



De nombreux chevaux dont certains très spéciaux sont à découvrir en Hyrule, mais je dois dire que je men suis au final peu servi de ces montures car je trouve leur maniement très perfectible. Le nombre de fois où je voulais aller tout droit et l'animal fonce vers la droite ou n'arrive pas à franchir un rocher de 5 cm... En plaine ça va mais dans des environnements rocheux, c'est l'enfer. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec le maniement mais je trouve ça bizarre. J'ai fais la majeure partie du jeu à pied du coup.



Bon, après tout ça si je vous parlez de la cuisine ? Qui est un élément essentiel dans ce Zelda car super important. Exit les cœurs, vous devez préparer vos plats avec une marmitte. Dans l'open world, vous aurez moult ingrédients à récupérer, aliments, matériaux, insecte etc... Assimilez différentes combinaison dans les menues pour vous préparez des plats qui restaurent votre santé mais pas que, un petit boost d'endurance, une résistance au froid, à l'électricité etc... bref, les combinaisons sont très nombreuses et variés et mieux vaut être bien préparer pour partir à l'aventure. Découvrir des nouveaux plats et leur effets font parties des choses que j'aime bien faire dans le jeu, d'autant plus que ça se fait assez simplement et c'est plutôt bien intégré au jeu.



Mais l'essence de Zelda n'est pourtant pas abandonnée. Vous avez toujours moyen de récupérer des quarts de cœur mais cette fois ci pas en trouvant dans le monde comme c'était le cas pour les Zelda précédent mais en réussissant les Sanctuaires, sorte de mini donjon réparties partout sur la map à trouver et certains sont bien planqué je peux vous le dire.



Il existe 3 types de Sanctuaire. Les classiques ou vous effectuez une ou plusieurs énigmes le plus souvent avec vos modules récupérer au début du jeu. Les types "combats" ou un gardien à la puissance variable sera à combattre. Ou les environnementale (qui sont mes préférés) ou vous devez résoudre une énigme dans les environs pour le débloquer, reconnaissable avec l'oiseau qui joue de son instrument.



Tous ne se valent pas hélas, certains sont très réussi mais d'autres beaucoup moins. Et c'est également dommage que absolument tout les Sanctuaires ont la même architecture, la même musique ce qui lasse quand même au bout d'un moment. Mais les faire vaut le coup ne serait ce que pour augmenter sa vie ou sa jauge d'endurance.



Heureusement, les vrais donjons principaux ne sont pas oublier. Même si ils restent quand même inférieur à mon sens au anciens Zelda car plus simple et court. Ils restent quand même sympathique à explorer et le donjon final du jeu est très cool aussi en plus d'offrir un level design (Guiguif si tu m'entends) assez ingénieux.



De toute façon, le level design de ce Zelda est souvent très réussi. Vous pouvez parfois arrivez dans l'autre sens de ce qui était prévu au départ, car oui le jeu propose souvent plusieurs chemins. Vous pouvez très bien par exemple arriver au Village Cocorico par les montagnes plutôt que par le chemin principale, et ça c'est valable quasiment partout.



La mécanique de gameplay qu'il ya également dans les donjons principaux et très sympa et modifie très souvent le level design.



Bon, on a quand même parler de beaucoup de choses mais je dois maintenant vous parlez des combats et du gameplay.



Zelda BOTW et j'ose le dire à le meilleur gameplay dans ses combats qui sont très fun même si ils offrent peu de combos. Fini l'épée unique ou quelques autres objets. Ici, ce sont une bonne cinquantaine d'armes qui vous attendent. Épée, armes à deux mains qui tapent fort mais vous empêchent d'activer votre bouclier, marteau, gourdin, baguettes magiques, lance, hallebarde, arcs, boucliers etc... Il ya un sacré paquets d'armes et si pour les boucliers ça changent pas trop. De nombreuses armes se manient différemment, je dois dire par exemple que j'ai un faible pour les espadons qui tapent fort et qui permettent de tourner sur sois même infligeant de gros dégâts à l'ennemi.



A moins que vous préférez les lances qui tapent plus faiblement mais plus rapidement, infligeant plusieurs dommages à l'ennemi rapidement. Sans oublier les armes élémentaires, qui gèlent, crament ou électrocute les ennemis.



Que dire des arcs aussi dont les flèches explosives font énormément de dégâts, ainsi que celle archéonique utiles contre les gardiens. Bon, ces dites armes se cassent très facilement et il faudra sans arrêt en récupérer sur les ennemis ou dans des coffres.



Heureusement, vous pouvez agrandir votre inventaire de toutes ces armes boucliers en récupérant les fameuses noix Korogus disséminées partout en Hyrule souvent en resoudant de petites énigmes allant du tir à l'arc en épreuve de vitesses, également en soulevant des pierres etc... Il yen a absolument partout donc ne vous en faites pas, vous serez jamais à court.



Il ya énormément de choses à faire dans ce Zelda qu'il me serait impossible de tout vous énumérer. Mais j'ai quand même envie de vous parler des quêtes annexes. Il ya les quêtes Sanctuaire dont j'ai déjà parler plus haut mais également les quêtes annexes traditionnelles. Et sur ce point là il ya un énorme travail à faire.



C'est plus possible qu'en 2017 on demande encore au joueur d'aller choper 55 champignons, 3 libellules, 4 papillons etc... Alors heureusement toutes les quêtes ne sont pas comme ça et certaines se révèlent assez sympathique notamment celle où il faut aider un dragon, faire revivre un village, ou encore suivre un pnj en filature. Mais très souvent, la plupart des quêtes annexes sont nulles et ya pas d'autre mot, en plus parfois avec des récompense qui laissent à désirer. Je ne les ai pas toute faites car j'avais l'impression de perdre mon temps.



On est encore très loin d'un certain TW3 à ce niveau. Si L'exploration du monde est génial, les quêtes annexes beaucoup moins.



Dommage aussi que l'OST soit aussi discrète, si quelques thèmes sympathique me viennent en tête, on est quand même très loin d'un OOT pour ne citez que lui en terme de musiques. Pas mauvaise la bande son hein mais pas au niveau des anciens Zelda. Beaucoup de thème font trop passe partout. L'ambiance quant a elle est cependant absolument géniale.



Le bruit du vent, de l'orage, de la pluie, d'une rivière qui s'écoule ou encore les petits thèmes mélodieux et discret fonctionnent super bien. Ça manque juste de thème marquant et on a plus à faire à des thèmes à ambiance. Mais ça m'a pas gêné plus que ça.



La grande force de ce Zelda c'est son open world gigantesque et super à explorer. Découvrir des villages, des grottes, des zones cachées etc est un véritable plaisir dont on se lasse jamais ou presque. Alors oui, on pourrait lui reprocher son côté un peu "vide" et c'est vrai que certains coins de la map sont moins bossés que d'autre mais la prouesse qui a été faite force le respect.



Dommage aussi que l'histoire du jeu se résume à " va fight Ganon frero et rencontre les prodiges" et même si le jeu à quelques cinématiques, elles ne sont pas très nombreuses mais ça fait quand même plaisir d'avoir enfin des voix dans un Zelda.



Mais l'histoire en elle même n'est pas très intéressante, je pense qu'il yavait largement matière à faire mieux. Hors Zelda et Link, il ya également peu de personnages mémorable.



Au niveau des graphismes, le jeu tient la route globalement malgré une technique en deçà mais vu la machine sur lequel il tourne et vu l'open world gigantesque on pardonne à moitié on va dire. C'est surtout au niveau de la DA que ça claque réellement. Quel plaisir d'admirer un lever de soleil ou de se promener dans ces magnifiques herbes au gré du vent, surtout qu'on la voit d'assez loin malgré un popping présent.



Conclusion : J'aurai encore beaucoup de choses à dire sur ce Zelda tant il ya à dire et à découvrir mais je préfère vous laissez la surprise pour ceux qui l'ont pas encore fait. Sans surprise c'est un excellent open world, peut être même le meilleur que j'ai fait depuis belle lurette. Son monde est gigantesque, fun à explorer et on peut aller partout, tout le temps, à chaque instant. Le monde est crédible, vivant, organique, cohérent et varier. Mais même le reste n'est pas à mette de côté. Les Sanctuaire pour la plupart sont bon, les donjons principaux bien que pas au niveau des anciens ont quand même une belle idée originale, et surtout la multitude de choses à faire, à voire, à découvrir est absolument monstrueuse. Il yaura un avant et un après BOTW (jcrois même c'est déjà le cas) si c'est pas le meilleur Zelda pour moi, il s'en rapproche dangereusement pour détrôner mon chouchou Ocarina of Time. Sachez que ce que j'ai dis dans ce test, et même si j'ai beaucoup parler et dis quelques trucs, vous n'avez encore rien vu pour ceux qui y ont pas encore jouer. Bravo Nintendo, mais bossez quand même les quêtes annexes et le bestiaire pour le prochain svp !





Les + :



- Un monde ouvert gigantesque et fun à explorer

- Des surprises partout, tout le temps

- Gameplay excellent

- La paravoile

- Varier en terme d'environnement

- Cohérent et "crédible"

- Faune et flore

- La cuisine

- Cette herbe omg

- DA magnifique

- Distance d'affichage de psychopathe

- Du challenge

- Combats fun

- Des dizaines d'armes et de bouclier différents, armure également.

- Des possibilités au niveau du gameplay surprenante

- Une ambiance saisissante

- Une mise en scène qui fait parfois mouche

- Enfin des voix dans un Zelda

- La météo qui a un véritable impact sur le gameplay

- Le côté "survie" dans les environnements hostile (au début du jeu)

- Certaines Quêtes annexes

- Durée de vie de malade mentale

- Les relais, une bonne idée

- Certains Sanctuaires

- Les énigmes environnementale

- La mécanique des donjons principaux

- La fin

- OST discrète mais efficace

- L'un des meilleurs open world de ces 10 dernières années

- Certains moment assez marquant

- Escalader à peu près tout

- La map bien conçue

- Inventaire bien foutu

- Pouvoir prendre des photos

- Les objets du module fun à utiliser

- L'exploration récompenser

- Certains environnements très réussi (village D'Elimith par ex)

- Et si j'allais explorer par là ?

- Level design ouf

- Des puzzles et énigmes bien foutus pour la plupart

- Une physique extraordinaire.



Les - :



- Bestiaire trop restreint (spamming color de mobs) même chose pour les boss

- Certaines zones du jeu trop "vide"

- Les armes qui se pètent toutes les 5 minutes

- Histoire pas ouf

- Perso secondaire pas ouf

- Certains Sanctuaires...

- Quêtes annexes pour la plupart nulle

- Pas les meilleurs donjons principaux de la série.

- OST pas grandiose (pour un Zelda pour chipoter)

- Techniquement pas au niveau

- Le maniement des chevaux



Note : 19/20



(Je rajouterai des images plus tard)