Nintendo avait annoncé avec le trailer de Bayonetta 3 en juillet dernier que le premier opus ressortirait en standalone sur Switch après avoir été inclus en démat avec le portage de Bayonetta 2.On a désormais une date, c'est pour la semaine prochaine le 30 septembre. Cependant c'est une date pour l'instant communiqué que pour le territoire américain, on a aucune info quant à l'Europe (mais on sait que ça arrivera aussi).

Like

Who likes this ?

posted the 09/23/2022 at 09:44 PM by masharu