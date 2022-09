Bonjour,Voilà simplement pour lancer cet appel d'actions collectives (et espérons le de MASSE) contre les produits Nvidia, qui passent la ligne rouge. Ils vont trop loin avec leur offre déconnectée de la réalité économique des joueurs, à l'heure actuelle.Et il ne faut surtout pas se laisser faire…Comme pour d'autres scandales dans ce milieu, la réaction des joueurs et ses conséquences a montré a de nombreuses reprises que NOUS avons le pouvoir de changer les choses face aux mastodontes dont la seule valeur est l'argent…Alors voilà, s'il vous plait, ne nous laissons pas faire cette fois-ci non plus et FAISONS valoir nos droits, faisons changer les choses! Sinon ça sera toujours pire, comme on le voit depuis toujours…N'achetons pas NVIDIA .(Bonne journée)