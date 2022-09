Bon, peut ton dire que la licence est définitivement morte et enterrée ? Ou il reste un espoir ??Plus tard en septembre ? Vers Halloween ? A un PS Showcase potentiel ? Au GA ? Jamais ?Qu'en pensez vous ? Ça commence à faire long l'attente là... Je veux voir Pyramid Head en HD sur PS5 moi !!!La licence mondialement apprécié des gens, c'était bien Suikoden donc...Sans parler, en plus de Silent Hill, de MGS et Castlevania qui sont toujours dans les abîmes du Tartare.Je rappel selon les rumeurs que Bloober Team à qui on doit Layers of Fear et plus récemment The Médium bosserait sur un Remake de Silent Hill 2... En plus d'un nouvel épisode lui prévu par une autre équipe. Mais toujours rien, nada, walou...J'aime bien Resident Evil mais je commence iun peu à en avoir marre que ce soit presque la SEULE licence SH qui perdure depuis des années !!!Bref, Fuck Konami mais content quand même pour vous les fans de SuikodenPerso j'y croit plus moi, à force d'être déçu c'est chiant.