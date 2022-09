Il sera possible d'explorer des parties de la Planète Vegeta, y compris une communauté Saïyen, la base de Freezer et plus encore.J'attends un nouveau jeu sur Play 5, marre des DLC !Version Play5 annoncé ils ont rajouté des fleurs, JPP.Ajout d'une vidéo:

Who likes this ?

posted the 09/16/2022 at 11:38 AM by amassous