Apres avoir devoilé l'ending du jeu " Vandalize" par One Ok Rock, Sega dévoile désormais le Main Theme " Im Here" par Merry Kirk-Holmes du groupe To Octavia qui reste dans un registre Metalcore/Post-Hardcore (qu'on a pu entendre dans la pub jap diffusé dans les cinema avant le second film).Perso grosse preference pour Vandalize.