Michael Jackson devient le premier chanteur de l'histoire à posséder plusieurs albums et singles certifiés DIAMANT."Thriller" (album) - 3x Diamant, 34 millions d'exemplaires vendus"Bad" (album) - Diamant, 11 millions d'exemplaires vendus« Billie Jean » (single) - Diamant 10 millions d'exemplaires vendus"Thriller" (single) - Diamant 10 millions d'exemplaires vendus.Autre infos: Thriller fêtera son 40ème anniversaire avec une édition spécial, j'espère des inédits et ENFIN Thriller 4K

Who likes this ?

posted the 08/31/2022 at 12:17 PM by amassous