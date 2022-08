Mon Bordel Perso

Hello tous le monde !La calvétie prend du terrain, je décide donc faire le deuil de mes cheveux et raser le crane complétement !Du coup, je commence à chercher les produits à utiliser pour se rasser, et entretenir/protéger le crane, mais je trouve pas de produit spécifiques énnoncés, juste des conseils de type de produit.Donc pour les chauves du site, vous utilisez quoi ? Merci d'avance pour vos réponses