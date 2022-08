Comme d'habitude, votre ressentie svpPerso je ne suis pas trop fan, forcément les jeux jap ne sont pas là et donc je m'ennuie très vite quand c'est le cas (malgré quelques titres sympas je l'avoue comme Callisto et Lies of P mais les trailers avec des musiques cool et des explosions de partout dsl mais c'est de la bêtise pure, de la bouillie visuelle et auditive), sinon Resident Evil 4 est a ma grande surprise aux abonnés absents, c'est assez surprenant surtout après la violence du marketing du Remake de Resident Evil 2 où Capcom avait balancé presque tout le jeu dans les trailers & les gameplay, le 4 lui reste très discret et c'est une bonne chose je trouve (comme RE7 donc), mais j'ai tellement hâte de voir du gameplay.Bref, c'est à vous.PS: Qu'est ce que ça me manque les E3 de Sony de l'époque...