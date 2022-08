DBS : SUPER HERO a battu le record de « meilleur jour d'ouverture de tous les temps » au USA pour un anime.Il surpasse Pokémon : le premier film détenant du record depuis 23 ans.DBS: SH : 10,8 millions de dollarsPokémon : 10,1 millions de dollarsUne fois de plus Dragon Ball montre son potentiel au USA, un score que jamais One Piece n'atteindra là-bas.

posted the 08/21/2022 at 11:11 AM by amassous