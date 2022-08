Apres le leak de cette aprem concernant la date de sortie du jeu, voici 2 nouvelles news sur Sonic FrontiersLa premiere venant du compte Sonic the Hedgehog qui tease avec cet artwork ce qui semble être la seconde ile que Sonic devra parcourir et qui sera donc un immense desert.Ensuite une pub a été dévoilé avant la diffusion du second film au Japon (oui il sort un peu en retard). La video est de mauvaise qualité mais dans les dernieres secondes on peut entendre un extrait de ce qui devrait etre en toute logique la chanson theme du jeu (voir l'une d'entre elles si il y en a peut-etre plusieurs).Certaines personnes ont cru reconnaitre la voix de Vic Fuentes, le chanteur du groupe Pierce the Veil, à confirmer.