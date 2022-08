Spike Chunsoft devoile un nouveau trailer pour Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness qui sortira sur PS4, Switch et PC le 2 Septembre.On rappelle que le jeu proposera 2 modes, l'un vous faisant revivre l'histoire du debut de l'anime, l'autre une histoire originale portée sur la survie et l'exploration de l'Abyss.