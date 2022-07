Trailer en japonais









Alors que le premier episode de la saison 2 vient d'etre diffusé, le jeu "Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness" qui sortira en Septembre sur PS4/Switch/PC donne de ses nouvelles via un nouveau trailer présentant le mode histoire (reprenant l'anime) ainsi que le mode Deep in Abyss, qui vous fera incarner un nouveau personnage, Aki, qui devra descendre le plus bas possible dans l'abysse en réalisant des quetes, farmant des matériaux ect...