Il y avait autrefois une "civilisation du ciel" super-technologique à Valiszea. Cependant, environ 1 500 ans avant que le jeu ne se déroule, une guerre majeure a eu lieu et la civilisation du ciel s'est effondrée. Aujourd'hui, ses ruines subsistent en de nombreux endroits. Les gens du monde actuel savent que "ces ruines coincées dans le sol volaient autrefois dans le ciel".



Pour l'instant, les informations que nous avons publiées concernent principalement des paysages naturels à forte connotation médiévale fantastique, mais nous prévoyons de publier progressivement plus d'informations à ce sujet

Oui, c'est vrai. Il y a toujours un Cristal mère dans chaque pays. Le cristal mère est comme un puit de pétrole dans le monde réel : les gens stockent l'éther qui en déborde dans le cristal et l'utilisent pour manifester la magie. La civilisation de Variszea est maintenue par la magie. Cependant, l'éther contenu dans le cristal mère a commencé à s'épuiser, et le contexte de l'histoire est qu'un pays tente de s'emparer du cristal mère d'un autre pays...C'est dans ce contexte que commence l'histoire.



En outre, chaque pays a ses propres dominants (ceux qui peuvent avoir un Eikon en eux et l'invoquer via leur propre corps), ce qui dans le monde réel serait une force du niveau des armes nucléaires.



Par conséquent, les batailles entre les Eikons invoquées par les dominants "ne doivent pas se produire", et cela a servi de dissuasion, maintenant l'équilibre est tout juste sous contrôle. Cependant, avec l'épuisement de l'éther du cristal mère, la pression a été levée et la guerre des invocateurs a commencé.

