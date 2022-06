Salut !Et allez, je trouve qu'on a pas assez parlé d'FFXVI, donc on y retourneVous savez maintenant qui sont les membres principaux de l'équipe grâce au site officiel et aux différentes interviews. Mais savez-vous ce qu'ils ont fait avant et leur vision ?C'est ce que je vous propose de voir !Bon, les fans hardcore savent déjà ce qu'on fait ces gens là, et leurs inspirations, mais pour ceux qui les découvrent, qu'en pensez-vous ?Est-ce qu'on aurait pas là une équipe "héritière" de l'ère Matsuno ?Que des bons dans cette équipe ?Ou vous pensez que c'est une équipe trop inexpérimenté ou avec une vision trop différente ?