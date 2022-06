La nouvelle adaptation de Spriggan de Hiroshi Takashige et Ryôji Minagawa est desormais disponible sur Netflix. Elle fait 6 episodes de 45 minutes.Le manga parut entre 1989 et 1996 avait deja été adapté une premiere fois en film d'animation par Studio 4°C en 1998 et etait sorti chez nous en DVD via HK Video."Les agents Spriggan de l'ARCAM doivent s'assurer que d'anciennes reliques aux dangereux pouvoirs ne tombent pas entre de mauvaises mains. Yû Ominae est l'un d'entre eux'"