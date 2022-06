- Lorsque vous jouez en solo, vous n'avez pas de bots avec vous. C'est juste le personnage que vous choisissez (un des 4).- Le solo est une "expérience classique d'Arkane".- L'IA est basée sur la vue et le son. Vous pouvez utiliser la furtivité pour contourner les conflits. Une IA similaire à celle des précédents jeux d'Arkane comme Prey ou Dishonored à cet égard. Ils l'aiment parce qu'elle peut générer du gameplay par elle-même.- La progression du personnage vous suit, que vous jouiez en solo ou avec des amis, mais la progression des missions est basée sur la partie de l'hôte. Si vous jouez la moitié du jeu avec un autre hôte, votre partie solo recommencera toujours depuis le début, mais vous aurez votre personnage qui aura gagné des niveaux.- Vous ne pouvez pas changer de personnage en cours de campagne. Vous devez créer un nouveau personnage pour cela. Il semble qu'il y ait également un système de nouvelle partie + si vous voulez rejouer la campagne avec le même personnage.- Vous pouvez avoir plusieurs personnages, ou même plusieurs du même personnage (disons que vous voulez 2 Jacobs avec des constructions différentes). Chacun a sa propre progression et son propre butin.Pas de respeccing- Chaque personnage possède 3 pouvoirs primaires uniques qui peuvent être améliorés, des pouvoirs passifs et un ensemble de compétences qui sont pour la plupart communes à tous les personnages (exemple : peut transporter plus de ressources médicales).- Le pouvoir de lumière UV présenté est l'un des pouvoirs primaires. Il pétrifie temporairement les vampires et peut être amélioré pour obtenir différentes fonctionnalités. Il existe d'autres lampes UV dans le monde que vous pouvez allumer et éteindre pour les utiliser à votre avantage (exemple : éteignez-la et mettez un vampire dans votre ligne de mire avant de la rallumer).- Les armes ont des niveaux et des raretés différentes.- Les armes sont dotées de caractéristiques qui affectent le gameplay.- Les vestiges sont des pièces d'équipement que vous pouvez porter et qui offrent des caractéristiques qui modifient le gameplay. Il s'agit essentiellement d'objets magiques. Il existe des vestiges défensifs et offensifs. Ils sont déposés par les vampires ou trouvés à la fin des Nids.- Il existe différents costumes et tenues que vous pouvez collectionner.- Le monde est très ouvert, à un moment il était trop ouvert avant qu'ils ne fassent un peu de canalisation pour guider le joueur.- Le monde est divisé en deux districts. Le district 1 est la première moitié des missions et se compose principalement du centre-ville et le district 2 est rural.- Les nids psychiques sont essentiellement des donjons que vous pouvez parcourir et qui sont facultatifs. Ce sont les zones les plus folles du trailer, comme le théâtre où une forêt ouverte remplace l'écran de cinéma.- Les nids sont optionnels, rejouables et procéduraux. La récompense finale est un puissant objet Remnant.- En multijoueur, il n'y a pas de restrictions pour les personnages (par exemple, vous pouvez avoir 4 Jacobs).- Si votre personnage est de bas niveau et que vous rejoignez la partie d'un ami de haut niveau, vous trouverez cela plus difficile car le monde est basé sur l'hôte. Mais vous gagnerez aussi de l'XP supplémentaire parce que c'est plus difficile. Peu être que vous pourriez faire monter en puissance des amis avec cela.- Les serrures des tombes sont des objets à collectionner que l'on trouve dans le monde et qui permettent également de modifier le gameplay. Il y en a un nombre limité que vous pouvez trouver dans le monde. Ils ont aussi une composante narrative.- Le butin tombe là où on s'y attend. Par exemple, les vampires ne laissent pas tomber de fusils.- Beaucoup d'histoires liées à l'environnement qui mènent souvent au butin si vous suivez les indices.- Les munitions ne sont pas rares mais pas infinies.