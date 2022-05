Une semaine après avoir cédé ses studios occidentaux (Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal) ainsi qu'un catalogue d'IP comprenant Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain et plus de 50 jeux du back-catalogue à Embracer Group, l'éditeur japonais Square Enix a déclaré lors de son dernier bilan financier qu'il avait l'intention de remodeler son portefeuille de divertissement avec de nouvelles propriétés intellectuelles, en accélérant "la prise de décision grâce à une gestion de groupe intégrée" et en renforçant ses capacités de développement en créant de nouveaux studios, mais également en procédant à des fusions et acquisitions.Le président de Square Enix a déclaré le mois dernier que les studios japonais ne devraient pas essayer de créer des jeux destinés spécifiquement aux joueurs occidentaux. Bien qu'il soit vital que les jeux de Square Enix se vendent bien à l'échelle mondiale, ce serait une erreur si ses développeurs japonais essayaient d'imiter le style de jeux occidentaux.À l'avenir, la fonction publishing de Square Enix passera par Square Enix External Studios et Square Enix Collective. Ils s'occuperont des franchises telles que Just Cause, Outriders et Life is Strange.Adieu les rumeurs d'un rachat de Sony.