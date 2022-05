Nintendo

OSAKA – Nintendo prévoit de vendre environ 20 millions de consoles de jeux Switch au cours de l'exercice en cours, soit une baisse de 10% par rapport à l'exercice 2021, malgré une forte demande, a appris Nikkei, car une pénurie de semi-conducteurs et des perturbations des réseaux logistiques entravent la production.Ce chiffre représente une baisse de 30 % par rapport à l'exercice 2020, lorsque les ventes du Switch ont atteint un sommet à 28,83 millions d'unités.Le nombre de consoles vendues au cours de l'exercice 2021 est estimé à 23 millions d'unités, soit une baisse de 20 % par rapport à l'année précédente. Au cours de cet exercice, Nintendo prévoyait initialement de produire un nombre record de 30 millions de consoles, mais la pénurie mondiale de puces a rendu difficile l'approvisionnement en micropuces et autres produits, et la société a abaissé ses prévisions de production à l'automne.La société basée à Kyoto aimerait commencer à augmenter sa production, mais la pénurie prolongée de puces et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale exacerbées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie auront un impact sur la production.Pendant ce temps, la Chine, où la Switch est produite, est aux prises avec des épidémies de coronavirus. Les chaînes d'approvisionnement y ont été perturbées par le confinement à Shanghai, ce qui a nui à la production et à la livraison de pièces et de matériaux. Si le verrouillage se prolonge, les ventes de Switch au cours de l'exercice 2022 pourraient tomber en dessous de 20 millions d'unités.Voici les chiffres updatés de certains jeux Switch, arrêtés au 31 décembre 2020.(il manque donc toujours un peu plus d'1 an de données)Source : CESA https://www.gov-book.or.jp/ebook/detail.php?product_id=372169 Mario Tennis Aces - 3.66 millions1-2-Switch - 3.45 millionsDonkey Kong Tropical Freeze - 3.42 millionsKirby Star Allies - 3.42 millions (deviens le 2e volet le plus vendu de la licence)Fire Emblem Three Houses - 3.40 millions (deviens le 1e volet le plus vendu de la licence)ARMS - 2.56 millionsYoshi's Crafted World - 2.56 millions (deviens le 3e volet le plus vendu de la licence)Xenoblade Chronicles 2 - 2.17 millionsOctopath Traveler (hors Japan) - 1.90 million (NB : distribué par Square Enix au japon)Captain Toad Treasure Tracker - 1.77 millionPokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX - 1.60 millionNintendo Labo 01 - 1.42 millionMarvel Ultimate Alliance 3: The Black Order - 1.31 millionASTRAL CHAIN - 1.21 million