Sois disant un Skyrim dans l'espace.

Un dev ayant bossé sur le jeu disait l'autre jour sur Resetera (confirmé comme légitime par Schreier) qu'on pourrait nous même piloter des vaisseaux et être comme un Han Solo, voyageur de l'espace.

Le responsable de la BO parlait dans une vidéo récente, de l'immensité du jeu, de pouvoir voyager vers les étoiles y a quelques jours aussi.

Autant dire que ce jeu est de loin celui que j'attend le plus sur Xbox.

Le dernier trailer m'a vraiment plus. Je suis pas fan du premier mais l'ambiance de celui-ci et sa réalisation technique font qu'il me donne envie d'y jouer.

Pas mal le géant du trailer également.



En plus il sortirait l'année prochaine!

J'aime bien les jeux Obsidian et un AAA dans l'univers de Pillars of Eternity me rend très curieux.

Hâte de le voir donc.



Il sortirait selon Corden il me semble le premier semestre de l'année prochaine.

C'est sûrement une mes licences favorites. Crystal Dynamics est un studio que j'apprécie donc logique que je l'attende. En espérant un opus digne du premier. Et non de l'opus 360...

5.







J'avais bien aimé le 2, et on va voir ce que donne cet opus avec l'un des meilleurs studios Microsoft qu'est Playground. FH5 qui au passage j'ai beaucoup aimé.

Le dernier trailer malgré que c'était juste de la cinématique avait l'air de respecter l'univers de la série.

Donc hâte de voir du gameplay également.

Y a des jeux comme TES6 (j'ai joué tardivement à Skyrim mais hormis le gameplay j'ai adoré tous le reste) qui m'intéressent aussi mais on est pas près de le voir celui la.Celui de Kojima, a voir même si ça parle d'un jeu cloud gaming natif.