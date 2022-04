Bonsoir,



Cette aprem j'ai été voir les prix pour un laptop, qui me servirait également pour jouer (puis mon laptop actuel a quand même 8 ans).



J'en ai trouvé un, avec un écran 15" avec pour config:



Un Ryzen 5 5600h

16 go

RTX3060



Ça me semble pas mal, mais je me pose toujours cette question, est ce que ce PC pourra durer des années, même pour les gros AAA les plus récents, pour jouer de manière satisfaisante.

Sachant que les laptop sont toujours moins puissant que leur équivalent "tour" avec une même config.



Merci d'avance.