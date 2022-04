A 2:15:57Jez Corden donne des détails sur le mode de jeu Halo Infinite de Certain Affinity sur la dernière vidéo de Xbox Two.C'est un battle royal.Il est en développement depuis plus de 2 ansC'est une affaire énorme. Considère qu'il s'agit d'une sorte de Warzone.L'objectif est d'attirer de nouveaux joueurs dans la franchise Halo.Cible le public de Fortnite/Warzone/Apex.Pense qu'il vise la saison 3 ou 4Il est également lié au mode Forge.Ils ont décidé que ça serait Certain Affinity qui développerait ce mode spécifique, "ne pense pas qu'ils vont ignorer le reste du jeu".