Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique du jeu Stranger Of Paradise Final Fantasy Origin par VG Tech :







Résumé Analyse technique du jeupar

■Les deux modes "Performance" et "Résolution" sont disponibles sur les 3 versions, la PS5 dispose également d'un troisième mode 1080p auquel on peut accéder en modifiant la résolution de sortie du système de la console.■Mode Performance :-Résolution dynamique 2688x1512~3840x2160p sur PS5/XSX.-Résolution dynamique 1344x756~1920x1080p sur XSS.■Mode Résolution :-Résolution dynamique 3456x1944~3840x2160p sur PS5.-Résolution dynamique 2688x1512~3840x2160p sur XSX.-Résolution dynamique 1344x756~1920x1080p sur XSS.■Le système de résolution dynamique ne semble pas fonctionner comme prévu en mode Résolution sur XSX/S car la résolution ne semble pas être améliorée par rapport au mode Performance.■Les deux modes utilisent le checkerboard rendering sur PS5/XSX.■Les artefacts produits par le checkerboard rendering semblent différer dans certains domaines entre la PS5 et la XSX.■La résolution passe en 1920x2160p natif pendant les cinématiques sur PS5/XSX dans les 2 modes.■Mode 1080p :-Résolution dynamique 1728x972~1920x1080p sur PS5 (la plupart du temps en 1920x1080p).■Les cutscenes sur la XSS et la PS5 en mode 1080p semblent être en 1920x1080p natif.■L'occlusion ambiante est absente sur les XSX/S contrairement à la PS5.■L'anticrénelage semble en revanche être plus efficace sur les XSX/S que sur la PS5.■La qualité des textures, l'AF, la distance d'affichage, la qualité des effets sont réduits sur XSS par rapport aux PS5/XSX.■Les cheveux et la fourrure sont également simplifiés sur XSS et en raison de cela sur les PS5/XSX les performances peuvent varier sensiblement pendant les scènes en fonction de l'équipement du personnage, avec parfois des baisses assez violentes lors de certaines cinématiques.