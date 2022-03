Points positifs

Points négatifs







Conclusion :



Comme vous avez pu le lire dans ces différents points , Horizon Foribdden West est un jeu clivant, aux très grandes ambitions artistiques mais qui souffre encore de plusieurs problèmes ludiques importants.

On réalise qu'avec cet épisode, la licence a fait un énorme bon en avant à quasiment tous les niveaux... au point ou on peut se dire que Zero Dawn était l'épisode 0 alors que Forbidden West serait le vrai premier épisode de la franchise.



C'est avec cet épisode qu'on commence à entrevoir tous ce que peut offrir cet univers. Guerrilla Games tient là une licence qui peut partir très loin dans sa science fiction.



Les problèmes ludiques que l'on décerne tout au long de l'aventure sont loin d'être insurmontables pour le studio à l'avenir et certaines inspirations pourraient offrir un plaisir de jeu immense dans le prochain Horizon.

Si ils continuent à offrir un tel travail sur les machines, les musiques, les visuels et qu'ils continuent à peaufiner l'ergonomie des combats... Le prochain épisode sera génial.



Cependant et pour conclure cette conclusion je pense qu'il est pour moi important de souligner qu'il faut absolument que Guerrilla Games arrête de construire son monde ouvert comme le ferait Ubisoft.

L'industrie du jeu vidéo a évoluer et il n'est plus possible de proposer un monde ouvert si beau mais qui invite si peu à l'exploration.

Un Open World DOIT être construit de manière à ce que chaque grotte, chaque foret, chaque feu de camp soit un plaisir à découvrir, que chaque éléments visibles au loin donnent envie de s'y rendre. Il ne faut plus que ce monde soit juste un habillage visuel pour aller d'un point A à un point B.



Il serait temps que les game designer fassent honneur à ces formidables machines, à ces musiques envoutantes et à ces décors magnifiques. Quand ils auront arrêter le loot à outrance et qu'ils adopterons un level-design digne des meilleurs studios de l'industrie, ils pourront faire s'épanouir tous les éléments merveilleux qui font déjà le succès de la licence Horizon.





Comme vous avez pu le lire dans ces différents points , Horizon Foribdden West est un jeu clivant, aux très grandes ambitions artistiques mais qui souffre encore de plusieurs problèmes ludiques importants.On réalise qu'avec cet épisode, la licence a fait un énorme bon en avant à quasiment tous les niveaux... au point ou on peut se dire que Zero Dawn était l'épisode 0 alors que Forbidden West serait le vrai premier épisode de la franchise.C'est avec cet épisode qu'on commence à entrevoir tous ce que peut offrir cet univers. Guerrilla Games tient là une licence qui peut partir très loin dans sa science fiction.Les problèmes ludiques que l'on décerne tout au long de l'aventure sont loin d'être insurmontables pour le studio à l'avenir et certaines inspirations pourraient offrir un plaisir de jeu immense dans le prochain Horizon.Si ils continuent à offrir un tel travail sur les machines, les musiques, les visuels et qu'ils continuent à peaufiner l'ergonomie des combats... Le prochain épisode sera génial.Cependant et pour conclure cette conclusion je pense qu'il est pour moi important de souligner qu'il faut absolument que Guerrilla Games arrête de construire son monde ouvert comme le ferait Ubisoft.L'industrie du jeu vidéo a évoluer et il n'est plus possible de proposer un monde ouvert si beau mais qui invite si peu à l'exploration.Un Open World DOIT être construit de manière à ce que chaque grotte, chaque foret, chaque feu de camp soit un plaisir à découvrir, que chaque éléments visibles au loin donnent envie de s'y rendre. Il ne faut plus que ce monde soit juste un habillage visuel pour aller d'un point A à un point B.Il serait temps que les game designer fassent honneur à ces formidables machines, à ces musiques envoutantes et à ces décors magnifiques. Quand ils auront arrêter le loot à outrance et qu'ils adopterons un level-design digne des meilleurs studios de l'industrie, ils pourront faire s'épanouir tous les éléments merveilleux qui font déjà le succès de la licence Horizon.

Aloy et Tilda.Si peut de temps de chargement.Un plaisir d'explorer les différents creusets.Les combats au Corps à Corps contre les humains fun to master.Un mode photo de qualité comme souvent chez les studios Playstation.La beauté des décors, leur variété et les différents phénomènes météorologique.La qualité des textures que ce soit au niveau de la résolution ou du travail artistique.Les armures d'Aloy sont majoritairement bien plus belles dans ce second épisode.Les quêtes annexes ludiques arènes, courses, zones de chasses, Attak.La Verticalité des environements et les déplacements aérien (planeur et monture).La nage et la plongée sont vraiment agréable et rendent ce monde encore plus crédible.Aloy qui ne se laisse pas influencer et ne s'écrase pas face aux différentes cultures.L'histoire est bien plus intéressante et engageante que dans le premier. On a quelques personnages vraiment plaisant à suivre.La VF de 90% des personnages principaux (Aloy, Sylens, Tilda, Erend, Gaïa, Hekarro, etc...)Mais aussi une VF incroyable pour beaucoup de personnages secondaires et tertiaires souvent incroyable (Michel Elias, Damien Boisseau, Isabelle Leprince, Evelyne Grandjean, etc...)Les Machines sont parmis les Mobs les mieux conçus de l'industrie. Que ce soit les animations, les détails des différentes pièces, le sound-design, la variété des attaques ou leur cohérence avec le scénario.La Bande Originales est extrêmement fournie. C'est très rare de voir une bande son aussi large dans un jeu occidentale. Les musiques sont magnifiques, épiques, émouvantes et surtout bien plus variées que dans le premier.Le monde ouvert pourrait être tellement mieux penser ludiquement. Arrêtons avec le loot à outrance.Les combats au Corps à Corps sont frustrant contre les machines.Quasiment tous les personnages ont des coupes de cheveux insupportables.La fin du jeu expédiée. Attention pas baclée, elle nous laisse juste sur notre faim.Certains farm de loots débiles comme devoir tuer plusieurs Pelicans pour trouver une seule plume de l'animal.La caméra qui se retrouve 70% du temps dans des endroits horribles en combat dès que le décors est un peu encombré.Les dialogues sont globalement trop longs pour les quêtes secondaires et les personnages 95% très oubliables par leur histoire ou leur design.Les quêtes annexes scénarisée sont inintéressantes tant elles ne prennent aucun risque d'imagination. J'ai fini le jeu hier soir et je ne me souviens d'aucun nom de personnage de ces quêtes ni de ce qu'elles racontent. Écrire des quêtes annexes pour au final montrer les problèmes quotidiens des gens de ce monde, ce n'est ni intéressant ni vraiment amusant.J'étais à l'origine réfractaire au fait de pouvoir monter presque partout comme dans Zelda Breath Of The Wild, je pense que c'est désormais nécessaire pour que la formule Horizon s'épanouisse complétement.Comment le personnage de Talanah peut-il avoir si peut d'importance dans l'histoire quand on voit sa présence dans les comics et son amitié si forte avec Aloy.Le personnage inintéressant d'Alva. Son character design, son histoire, ses centres d'intérêt... le personnage malgré son comportement n'est absolument pas mignon et sa mission annexe possède assurément le pire level-design du jeu avec une écriture affreuse.Notre héroïne aux cheveux de feux